ソフトバンクは18日、台湾ウインターリーグに派遣する12選手を発表した。期間は、11月20〜12月16日まで。【投手】木村大、以下は育成の星野、ハモンド、藤田、水口、宮崎、飛田、風間【捕手】育成・盛島【内野手】育成・山下【外野手】育成・大泉、同・重松