ＲＯＢＯＴＰＡＹＭＥＮＴは反発。前週末１５日の取引終了後に発表した１０月度の月次売上高が前年同月比２１．４％増となり、増収基調が続いていることが好感されている。請求管理クラウドサービス「請求管理ロボ」が同２４．２％増、顧客管理・自動課金クラウド「サブスクペイ」が同２０．８％増だった。 出所：MINKABU PRESS