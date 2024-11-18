【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「このような特別な賞をいただくことができてすごく幸せです」（JO1與那城奨） JO1が、11月17日、韓国・仁川（インチョン）のInspire Arenaにて開催された大衆音楽授賞式『2024 KOREA GRAND MUSIC AWARDS』（以下、KGMA）にて、K-POPを基にした、世界で注目を集めている海外アーティストに贈られる賞「Kpop Global Artist」を受賞した。 KGMAは、韓国の日刊スポーツが主