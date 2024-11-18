【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ONCEの皆さんが席を埋めてくれたからこそ、“これのためにたくさんの意見を出して、ここまで頑張ってきたのか”と実感しました」（MISAMO） MISAMOが、自身初のドームツアー『MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE”』を11月2日・3日にベルーナドーム、16日・17日に京セラドーム大阪にて開催し、計4日間4公演を完走。さらには、東京ド&#12540