TWICEがニューアルバムの発売を記念するプレミアイベントを開催し、ファンと会う。彼女たちは12月6日、14thミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy（feat. Megan Thee Stallion）」をリリースする。JYPエンターテインメントは本日（18日）0時、TWICEの公式SNSを通じてニューアルバムの発売を記念するプレミアイベントの開催を知らせ、ファンをときめかせた。これによると、TWICEはカムバックを2日後に控えた来月4日の午後