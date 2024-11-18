菅井友香が自身のInstagramを更新。ニューヨーク旅行のオフショットを披露した。 【写真】高層ビルが立ち並ぶニューヨークの街をバックに、カメラを持って微笑む菅井友香 ■菅井友香、ニューヨークでの思い出を披露 ＆自身が撮った写真も公開 「NY旅行。沢山刺激を受けました」と自由の女神の絵文字を付けたコメントと共に19枚の写真を公開。高層ビルが立ち並ぶニューヨークの