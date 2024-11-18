千葉ロッテマリーンズは18日、ドキュメンタリー映画「MARINESDOCUMENTARY2024自分たちを超えてゆく。」完成披露試写会チケットの抽選販売を開始した。完成披露試写会は1219日にユナイテッド・シネマ幕張で開催され、映画上映前には選手が登場し、トークイベントを実施する。チケットは、球団公式ファンクラブTEAM26の2024年度会員限定で抽選販売となる。映画完成披露試写会の詳細は以下の通り。＜映画「MARINESDOC