SPIVER Japanは、2024年11月20日(水)〜11月22日(金)の期間、東京ビッグサイトで開催される「ジャパンホームショー＆ビルディングショー2024」に出展します。 SPIVER Japan「ジャパンホームショー＆ビルディングショー2024」  公式サイト： https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/期間： 2024年11月20日(水)〜22日(金)会場： 東京ビッグサイト 東展示棟入場料： 無料(要事前登録) SPIVER Japan