Stray Kidsが、ワールドツアー日本公演をスタートさせた。◆ライブ写真今回のワールドツアー＜Stray Kids World Tour ＞は、現在発表しているファーストラインナップだけで世界12の国・地域にて計21公演に及ぶ、Stray Kids自身最大規模となるワールドツアー。8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートし、シンガポール、オーストラリアのメルボルン、シドニー、そして台湾の公演を大盛況のうちに終え、ついに日本公演が開催と