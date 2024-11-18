BACONは、200万人以上を動員した人気の猫クリエイターが集結する合同写真展＆物販展の「ねこ休み展 2024-25 in 福岡」をBOSS E・ZO FUKUOKA 6Fイベントホールにて2024年12月14日(土)〜2025年1月13日(月・祝)に開催します。 BACON「ねこ休み展 2024-25 in 福岡」  開催日時： 2024年12月14日(土)〜2025年1月13日(月・祝)営業時間： 10:00〜18:00※12月16日(月)〜20日(金)、1月1日(水・祝)、1月6日(月)〜10日(金)は11