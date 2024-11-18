Luc CohenChris Prentice[ニューヨーク １５日 ロイター] - トランプ次期米大統領は司法省や規制監督当局の優先事項を大幅に変える考えのため、暗号資産（仮想通貨）分野の取り締まりが緩む見通しだと、政府の現・元法律専門家が１５日に開かれたイベントで指摘した。金融詐欺事件は今後も訴追の対象となるが、次期政権下の司法省はトランプ氏が公約に掲げた不法移民対策などの分野を優先させる見通し。ニューヨーク南部地区