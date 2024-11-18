【モデルプレス＝2024/11/18】俳優の神木隆之介が主演を務めるTBS系日曜劇場ドラマ『海に眠るダイヤモンド』（毎週日曜よる9時〜）の第4話が、17日に放送された。土屋太鳳演じる百合子の過去に、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「海に眠るダイヤモンド」“いづみと同一人物説”急浮上したキャスト◆神木隆之介主演「海に眠るダイヤモンド」1955年からの石炭産業で躍進した長崎県・端島と、現代の東京を舞台にした7