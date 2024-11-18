中国が独自開発の民間航空エンジン、受注額１００億元超す 13日、中国航空ショーで展示されたエンジン「AES100」。（珠海＝新華社記者/顧天成）【新華社広州11月18日】中国国有で航空エンジンの開発・製造を手掛ける中国航空発動機集団（AECC）は、広東省珠海市で17日まで開催された第15回中国国際航空宇宙博覧会（中国航空ショー）で、顧客10社から受注を獲得した。独自に開発した航空機エンジン1500基余りの調達意向契約