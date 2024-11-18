俳優デンゼル・ワシントン（69）が、新作映画『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』で、実は男性とのキスシーンがあったことを明かした。デンゼルが演じるマクリヌスは過去の男性との関係が脚本内に登場しているが、製作側はその「死の接吻」のシーンを完成版に含めることに「怖気（おじけ）付いた」ようだとデンゼルは話した。 【写真】『グラディエーターII 』で熱演したポール・メ