上海博物館東館の中国歴代書法館と絵画館がオープン上海博物館東館中国歴代書法館の搬入・設置期間中に撮影した東晋の書家・王羲之（おう・ぎし）の「草書上虞帖巻（そうしょじょうぐじょうかん）」（部分）。（10月18日撮影、上海＝新華社配信/陳浩明）【新華社上海11月18日】中国上海市の上海博物館東館に8部構成で設置が進む展示「中国古代芸術史教科書」のうち未公開だった最後の2部、中国歴代絵画館と同書法館が13日、一般