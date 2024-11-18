楽天は18日、来春のキャンプを1軍は沖縄県金武町、2軍は同久米島町と宮崎県日向市で行うと発表した。金武キャンプは8年連続8度目、久米島キャンプは3年連続19度目、日向キャンプは3年連続3度目となる。＜使用球場＞▼金武キャンプ＝金武町ベースボールスタジアム（国頭郡金武町字金武11053番地）▼久米島キャンプ＝久米島野球場（島尻郡久米島町字鳥島100番地）▼日向キャンプ＝お倉ヶ浜総合公園野球場（日向市財光寺194