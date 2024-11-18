三陽商会が展開するコート専業ブランド「SANYOCOAT（サンヨーコート）」は、貴重な青森県産のダウンを使い、コート専業55年になる自社工場「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」（青森県七戸町）においてダウンの充填から製品化まですべておこなった「青森ダウン」の2024年冬の新作の販売を、「サンヨーコート」を展開する6店舗、および三陽商会公式オンラインストア「SANYO ONLINE STORE（サンヨー オンラインストア）」等で開