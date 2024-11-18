「nometa（のめた）」BB−115L健康総合企業のタニタは、1グラム単位で赤ちゃんの授乳量を表示し、スマートフォンアプリで管理できる授乳量機能付ベビースケール「nometa（のめた）」BB−115Lを11月15日に発売した。「授乳量」と「体重」のデータをBluetooth（Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc.が所有権を有す。タニタは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用している）通信でスマート