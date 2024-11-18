「bigan K 3way 美顔器 SYB−F1」美と健康の総合メーカー、フジ医療器は、パーソナルケアブランド「SYNCA」から、1台でスキンケア・リフトアップケア（引き上げるように動かすこと）・スカルプケアの3つの使い方ができるトータルビューティーケアアイテム「bigan K 3way 美顔器 SYB−F1」を11月15日に発売した。肌のハリやフェイスラインなど美容に関する様々な悩みを抱えながらも、日々の忙しさからケアをする時間は十分に取れな