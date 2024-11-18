左から：BEYBLADE X「UX−00 B4 ストア限定 スターター ドランバスター1−60Aメタルコート：ブルー FCバルセロナVer．」、BEYBLADE X「UX−00 B4 ストア限定 ベイキックオフセット FCバルセロナVer．」タカラトミーは、スペイン・カタルーニャのフットボールクラブ「FCバルセロナ」とコラボレーションし、現代版ベーゴマ BEYBLADE X「UX−00 B4ストア限定 スターター ドランバスター1−60A メタルコート：ブルー FCバルセロナVer.