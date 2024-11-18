「超PayPay祭」12月2日スタート PayPayとPayPayカード、LINEヤフー、ソフトバンクは、大規模キャンペーン「超PayPay祭」を12月2日から実施する。期間中は、実店舗のPayPay加盟店やオンラインECサイトをまたいで、最大全額還元の抽選会やセールなどが開催される。 PayPayスクラッチくじはPayPayカードでも開催 キャッシュレス決済サービス「PayPay」では、本人確認実施済