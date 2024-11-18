11人組グローバルボーイズグループ・JO1が17日、韓国・仁川（インチョン）のInspire Arenaで開催された大衆音楽授賞式『2024 KOREA GRAND MUSIC AWARDS』（以下、KGMA）で「Kpop Global Artist」を受賞。同年4つ目の韓国音楽賞の受賞となった。【ライブ写真】きらびやかな衣装をまとい…「Fairytale」のクールでアイコニックなポーズ同授賞式は、韓国の日刊スポーツが主催する新たな大衆音楽授賞式として16日と17日の2日間にわ