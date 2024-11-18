暴力団系の日本人集団「JPドラゴン」の幹部とされる男について、警視庁フィリピンから19日にも移送し、窃盗容疑で逮捕することが18日、捜査関係者への取材で分かった。「ルフィ」などと名乗るグループと接点があったとされる。