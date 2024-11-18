一度は解散したガールズグループLOVELYZ（ラブリーズ）が完全体のコンサートを盛況のうちに終えた。【写真】LOVELYZ出身イ・ミジュ、“夏でもアウト”な大胆衣装LOVELYZは11月16、17日の2日間、ソウル蚕室（チャムシル）学生体育館でデビュー10周年記念単独コンサート「冬の国のLOVELYZ 4」を開催した。「冬の国のLOVELYZ 4」は、LOVELYZが2020年に開催したオンライン単独コンサート「LOVELYZ ONTACT CONCERT-Deep Forest」以来、