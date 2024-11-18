(３段落目の会合の日付を１５日から１３日に訂正します)Mariko Katsumura［東京１８日ロイター］ - 来訪者が増加する富士山の環境を保全するため、５合目まで路面電車（ＬＲＴ）の敷設を検討していた山梨県が、水素で走行する無軌道式の交通システムを新たに提案することがわかった。近く発表する。同システムは中国のインフラ建設大手の中国鉄建（ＣＲＣＣ）が開発しているが、県は日本のメーカーとも接触している。関係者の