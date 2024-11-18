（MCU）『ファンタスティック・フォー：ファースト・ステップス（原題）』より、あらすじ文が米公開された。 これまで旧20世紀フォックスでの映画化が繰り返されたファンタスティック・フォーがついにMCUデビューを果たす注目作。見どころとなるのは、1960年代を舞台とするレトロ・フューチャーな世界観と、マーベル・ユニバース最大の存在であるギャラクタスと、ファン人気高い