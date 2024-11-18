【RIOBOT マジンガーZERO】 受注期間：11月18日12時～2025年1月22日23時59分 2025年6月 発売予定 価格：39,600円 千値練は、アクションフィギュア「RIOBOT マジンガーZERO」を2025年6月に発売する。受注期間は2025年1月22日23時59分まで。価格は39,600円。 本製品は、マンガ「真マジンガーZERO vs 暗黒大将