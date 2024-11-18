中国「的確な貧困対策」発祥地、国連ベストツーリズムビレッジに十八洞村梨子寨の苗繍（ミャオ族刺しゅう）農村振興実証拠点で、刺しゅう作品を制作する女性。（長沙＝新華社配信）【新華社長沙11月18日】コロンビア北部カルタヘナで開かれた国連世界観光機関（UNTourism）の第122回執行理事会会議で15日、2024年の「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」が発表され、中国からは新たに7カ村が認定された。中国は今回の最多入選国で