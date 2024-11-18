ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）に出演している俳優の菅生新樹（すごう・あらき）が１８日、自身のインスタグラムを更新。橋本環奈との２ショットを公開した。１８日放送の「おむすび」第３６話では、橋本環奈演じるヒロイン結が福岡・糸島を旅立ち、菅生演じる結の幼なじみ・陽太が見送るシーンが描かれた。菅生は明るい表情での写真を公開し「糸島編ありがとうございましたおむすびの前では笑