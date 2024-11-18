【大鳳下校後の甘い時間Ver.】 2025年10月 発売予定 価格：33,880円 アルターは、フィギュア「大鳳下校後の甘い時間Ver.」を2025年10月に発売する。価格は33,880円。11月15日より通販サイト「あみあみ」を含むあみあみ限定で予約を受け付けている。 「アズールレーン」より“大鳳”が「下校後の甘い時間」の制服姿で1/7スケー