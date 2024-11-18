サーティワンとサンリオの人気キャラクター『HELLO KITTY（ハローキティ）』とのコラボレーション「HELLO ICE CREAM！（ハロー アイスクリーム！）」第2弾が11月21日（木）よりスタート♪可愛すぎるグッズ付きのメニューなどを早速チェックしよう！『ハローキティ』はサンリオの人気キャラクター。1974年にデザインが制作され、2024年で50周年を迎える。ファンによる人気投票「サンリオキャラクター大賞」では、史上初の12連覇を