昨日2024年11月17日（日）に東京・文京シビックホール 大ホールで開催された、アニメ『魔入りました！入間くん』初のリアルイベントである「スペシャルイベント DEVILS PARTY！（通称：デビパ）」のオフィシャルレポートが到着。『魔入りました！入間くん』は、大悪魔サリバンの孫となり彼が理事長を務める悪魔学校に通うことになった人間の少年・鈴木入間の、悪魔学校でのドタバタな奮闘と成長を描く、 ”魔界” 学園コメディー。