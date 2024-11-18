東京五輪の体操女子種目別床運動で銅メダルを獲得した村上茉愛さん（28）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。昨年2月に結婚した体操男子ナショナルトレーナーの森田敦士さんについて語った。森田さんとの和装姿の2ショットが披露されると村上さんは「前撮りの写真ですね」と打ち明けた。森田さんについては「私と性格は真逆。物静かで真面目な方ですね」と語り、「それが逆にいいとい