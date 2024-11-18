記者会見を終えポーズをとる、WBAスーパーフライ級前王者の井岡一翔＝18日午後、東京都渋谷区世界ボクシング協会（WBA）スーパーフライ級前王者の井岡一翔（志成）が12月31日に東京・大田区総合体育館で同級王者のフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に挑戦することが18日、発表された。7月に0―3の判定で敗れて王座を失って以来の再戦となる。35歳の井岡は東京都内で記者会見し「負けてからは果てしなく悔しい気持ち