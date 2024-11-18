元NHKアナウンサーでフリーの神田愛花（44）が18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）を体調不良で欠席。番組オープニングでは漫才コンビ、ハライチの2人が、ジョークをまじえて欠席を伝えた。スタジオに、ハライチが2人だけで登場し、MC澤部佑（38）が「どーもぉ、ハライチでーす」と漫才を始めそうな登場の仕方をした。澤部から「ちょっと見ての通り、1人足りないという。神田さんが体調不良でちょっと今日お休