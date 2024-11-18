世界ボクシング協会スーパーフライ級前王者の井岡一翔（志成）が12月31日に東京・大田区総合体育館で同級王者のフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に挑戦することが18日、発表された。7月に井岡が敗れて以来の再戦となる。