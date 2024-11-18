2023年10月に書籍『冤罪学冤罪に学ぶ原因と再発防止』（日本評論社）を出版した西 愛礼（よしゆき）弁護士。1年を過ぎた今年12月6日、同書をより一般向けに書きおろした『冤罪なぜ人は間違えるのか』（集英社インターナショナル）を発刊する。 弁護士として冤罪を学問と捉え、再発防止を追求し続ける同氏に、一般市民にも身近な内容で、「冤罪」を語ってもらった。 主に法曹人向けに執筆した『冤罪学冤罪に学ぶ原因