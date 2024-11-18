俳優の大沢たかおが16日までにインスタグラムを更新。映画『キングダム』シリーズで共演した山崎賢人との2ショットを披露すると、ファンから反響が集まった。【別カット】カジュアルな装いの大沢たかおとスーツ姿の山崎賢人大沢が投稿したのは14日に都内で行われた映画『キングダム大将軍の帰還』大ヒット御礼舞台あいさつからのオフショット。複数披露されている写真にはTシャツ姿の大沢とカジュアルなシャツ姿の山崎が笑顔