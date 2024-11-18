阪神の育成・小川一平投手が１８日、兵庫・西宮市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１０００万円から１５０万円減の８５０万円でサインした。２０２３年のシーズンオフに右肘のトミー・ジョン手術を受け、現在もリハビリ中。最近はブルペンの傾斜を使いながらの投球を続けており、少しずつ前進している。復帰を目指す来季に向けて「まずは支配下になって、１軍の舞台で投げるっていうのが一番の目標です」と闘志を燃