プロボクシング前ＷＢＡ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者でＷＢＡ世界同級６位・井岡一翔（志成）が１２月３１日、東京・大田区総合体育館で、現ＷＢＡ王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）とダイレクトリマッチを行うことが１８日、発表された。井岡はこの日、都内で行われた記者発表会見で王座奪回に意欲を見せた。「前回負けているので、必ずリベンジしたいという思いが強いです」と井岡。ここま