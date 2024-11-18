秋田朝日放送 秋田県内は１９日にかけ平地でも雪の予報となっていますが冬タイヤの装着は峠付近でも４割にとどまっています。 国土交通省が１１日に秋田県内の峠付近の国道３カ所で調べた冬タイヤの装着率の平均は４０.９％でした。前の週の調査より増加したものの去年の同じ時期より２０ポイント以上低くなっています。 地点別では雄勝峠付近が最も高く５８％、仙岩峠付近が４０．６％、最も低い矢立峠付近は２４％にとど