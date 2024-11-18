155.98ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 155.64エンベロープ1%上限（10日間） 154.76現値 154.1010日移動平均 154.03一目均衡表・転換線 153.1921日移動平均 152.80一目均衡表・基準線 152.55エンベロープ1%下限（10日間） 151.87200日移動平均 150.40ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 149.80100日移動平均 145.74一目均衡表・雲（上限） 144.78一目均