お笑いコンビ「COWCOW」の多田健二（50）が17日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）にゲスト出演。6年間続けているという習慣について語った。この日買い物ロケで、3年日記を買い求めた多田。泊まりの地方ロケにも持参するという日記について、書く内容を聞かれた多田は「朝に書いてる。朝起きたらモヤモヤする、そのモヤモヤを書いてます」と明かした。これに、かつて日記を始めたものの止めてしまっ