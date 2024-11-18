韓国俳優コ・ス、クォン・ユリ（少女時代・ユリ）のドラマ最新作『仮釈放審査官 イ・ハンシン』が、U-NEXTできょう18日から日本初・独占配信される。日韓同時スタート。【写真】受刑者たちが仮釈放を切望コ・スが「仮釈放審査官」に『仮釈放審査官 イ・ハンシン』は、韓国tvNで同日放送開始の新月火ドラマ。受刑者が刑期満了前に出所できる唯一の方法、仮釈放をめぐるストーリー。不正に仮釈放を進めようとする悪徳受刑者と