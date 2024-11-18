エジプト出身のタレント、フィフィ（48）が18日、自身のSNSを更新。無所属の前職・斎藤元彦氏（47）が再選された兵庫県知事選について言及した。斎藤氏は元尼崎市長の稲村和美氏、日本維新の会を離党した前参院議員清水貴之氏ら無所属6新人を破り再選を果たした。選挙戦ではパワハラなどの疑惑告発文書問題で失職した斎藤氏への評価や、混乱した県政の立て直しなどが問われた中、斎藤氏はネット戦略を駆使して大きな流れを起