【第50話】 11月18日 公開 価格：60コイン 小学館は11月18日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第50話を週刊コロコロコミックにて公開した。週刊コロコロ内での価格は60コイン。 本作は「炎の闘球児 ドッジ弾平」の主人公・弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろう