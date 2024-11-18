【マンガキュレーションUT ベルセルク】 2025年2月中旬 発売予定 価格：1,990円 ユニクロは、「ベルセルク」マンガキュレーションUTを2025年2月中旬に発売する。価格は1,990円。 「マンガキュレーションUT」は世界観やストーリー、芸術性によって長きにわたり多くの支持を集めている作品を取り上げるユニクロのTシャツ。全