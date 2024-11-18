 揚げ物は面倒だし、きれいにできるかどうかも心配。手間をかけずに楽しみたい…。そんなわがままを叶えてくる、絶対失敗しないフライドポテトがここにあった！ 冷凍庫から出してレンジで調理。本当にそれだけで、北海道産じゃがいもの美味しさが手に入る『レンジでいつでもフライドポテトコンソメ味』をおためししてみた！ ■北海道産じゃがいもの美味しさが手軽に味わえるシリーズホクレン農業協同組合連合会（北海道