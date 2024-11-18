リビン・テクノロジーズが急反落している。前週末１５日の取引終了後に発表した２５年９月期連結業績予想で、売上高３６億円（前期比０．８％増）、営業利益１億５０００万円（同２７．５％減）と減益を見込むことが嫌気されている。 新規獲得営業の強化などで「リビンマッチ」を伸ばし、売上高は増収を見込む。一方で「リビンマッチ」に並ぶ第２の主力事業を伸長させるための成長投資を増額するとして、外壁塗装ＤＸ