★ニコル・北斗のお得に使い切りレシピ★去年８月に結婚した藤田ニコルが北斗晶から料理を学ぶ企画！コストコ通の北斗さんが大容量のコストコ食材を使い献立のバリエーションを増やす簡単アレンジレシピを披露！今回はコストコ編！【出演者】こがけん・小島奈津子・藤田ニコル・北斗晶・村上佳菜子＜訪れた場所＞コストコ幕張倉庫店 ★北斗さんレシピ★＜豚薄切り肉を使って黒酢なしで作る秋の黒酢あん酢豚＞【材料】（約４人